V Hongkongu bodo vsakemu prebivalcu podelili dobrih 1100 evrov

Hongkonško gospodarstvo namreč še vedno močno občuti posledice večmesečnih prodemokratskih protestov, v zadnjih tednih pa jih je prizadel tudi koronavirus. "Hongkonško gospodarstvo se sooča z ogromnimi izzivi v letošnjem letu," je po poročanju BBCdejal finančni minister Paul Chan . "Po skrbnem premisleku sem se odločil, da bomo izplačali 10.000 hongkonških dolarjev stalnim prebivalcem nad 18. letom starosti, z namenom spodbuditi in povečati domačo potrošnjo na eni strani ter olajšati finančno breme ljudi na drugi."

Gre za ukrep, ki je del širšega gospodarskega načrta, ta pa med drugim predvideva tudi nižje najemnine javnih stanovanj. Oblasti pa so že pred tem napovedale ustanovitev sklada za pomoč za sektorje gospodarstva, ki so jih večmesečni protesti in izbruh koronavirusa najbolj prizadeli.