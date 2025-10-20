V Hongkongu tovorno letalo ob pristanku strmoglavilo v morje

Tovorno letalo Boeing 744, ki je priletelo iz Dubaja, je "po pristanku zavilo s severne vzletno-pristajalne steze in strmoglavilo v morje," je sporočil oddelek za civilno letalstvo v Hongkongu.

Letalo je zapeljalo s pristajalne steze in se prebilo skozi ograjo ter pri tem trčilo v patruljni avtomobil, ki je bil zunaj pristajalne steze. Nesrečo so preživeli vsi štirje člani posadke, ki so jih odpeljali v bolnišnico, umrla pa sta varnostnika v avtomobilu, ki ga je zadelo letalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz fotografij in videoposnetkov, ki so jih objavili mediji, je razvidno, da je trup letala delno pod vodo. Sprednji del letala je nad vodo ob obali, rep letala pa je zlomljen.

Zaradi nesreče je bilo odpovedanih več tovornih letov, nesreča pa ni imela večjega vpliva na potniški promet, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vzrok nesreče še ni znan, preiskovalci skušajo najti črtni skrinjici letala.