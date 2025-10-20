Svetli način
V Hongkongu tovorno letalo ob pristanku strmoglavilo v morje

Hongkong, 20. 10. 2025 06.54 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , K.H.
Na mednarodnem letališču v Hongkongu je ob pristanku tovorno letalo zdrsnilo s pristajalne steze, trčilo v patruljno vozilo in nato strmoglavilo v morje. Nesrečo so preživeli vsi štirje člani posadke, umrli pa sta dve osebi v vozilu, ki ga je zadelo letalo.

Tovorno letalo Boeing 744, ki je priletelo iz Dubaja, je "po pristanku zavilo s severne vzletno-pristajalne steze in strmoglavilo v morje," je sporočil oddelek za civilno letalstvo v Hongkongu.

Letalo je zapeljalo s pristajalne steze in se prebilo skozi ograjo ter pri tem trčilo v patruljni avtomobil, ki je bil zunaj pristajalne steze. Nesrečo so preživeli vsi štirje člani posadke, ki so jih odpeljali v bolnišnico, umrla pa sta varnostnika v avtomobilu, ki ga je zadelo letalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz fotografij in videoposnetkov, ki so jih objavili mediji, je razvidno, da je trup letala delno pod vodo. Sprednji del letala je nad vodo ob obali, rep letala pa je zlomljen.

Zaradi nesreče je bilo odpovedanih več tovornih letov, nesreča pa ni imela večjega vpliva na potniški promet, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vzrok nesreče še ni znan, preiskovalci skušajo najti črtni skrinjici letala.

hongkong tovorno letalo strmoglavljenje morje letalska nesreča
Buci in Bobo
20. 10. 2025 08.26
Kung fu.
Hugh_Mungus
20. 10. 2025 08.15
+2
Letalo je Boeing 747, ICAO oznaka pa je b744. Novinar je reku jeb3sh, dejmo oboje zmiksat😅
Buci in Bobo
20. 10. 2025 08.27
😁ahahahaha
NeXadileC
20. 10. 2025 08.03
Saj ni Kai Tak letališče, pa da ne zmorejo... je novo zdaj.
