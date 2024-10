V hongkonškem živalskem vrtu v dveh dneh umrlo devet opic

Hongkoški živalski in botanični vrt raziskuje devet primerov poginov opic. Strokovnjaki v najstarejšem hongkonškem živalskem vrtu so park zaprli in razkužili, opravili pa bodo tudi obdukcije in toksikološke teste, je za Sky News povedal vodja živalskega vrta v Hong Kongu John Lee .

Zaposleni v živalskem vrtu pa zdaj spremljajo še eno opico vrste de brazza, ki se je nenavadno obnašala. Vseh ostalih 80 vrst živali pa naj bi bilo zdravih.

Zaskrbljenost so pogini vzbudili zaradi strahu pred izbruhom bolezni, kot so opičje ošpice, ki se lahko prenesejo iz živali tudi na ljudi, je za Sky News povedal Jason Baker, višji podpredsednik skupine za pravice živali PETA Asia. Njegovo mnenje je, da je edini način, da bi zagotovili dobro počutje živali in preprečili širjenje takšnih bolezni, da se živali neha zapirati v nenaravna okolja. "Opice v ujetništvu so pogosto izpostavljene patogenom, ki povzročajo bolezni, ki se lahko prenesejo na ljudi, vključno s tuberkulozo, Chagasovo boleznijo, kolero in MRSA," je povedal.