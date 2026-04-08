Tujina

V Hormuški ožini malo prometa, Iran bi zaračunaval pristojbino

Maskat, 08. 04. 2026 09.09 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Hormuška ožina

Po napovedi začasnega premirja med ZDA in Iranom podatki o ladijskem prometu kažejo na majhno gibanje v Hormuški ožini, ki naj bi jo v skladu z dogovorom zdaj odprli. Novica je sicer prinesla nekaj olajšanja za trge, vendar analitiki opozarjajo, da ne prinaša takojšnje stabilizacije oskrbe z nafto in plinom. Večjo stabilnost lahko namreč prinese le trajen mirovni sporazum. Iz Irana medtem prihajajo napovedi, da bodo ladjam v času premirja zaračunavali pristojbino za prehod ožine.

"Premirje je nujen prvi korak, vendar to ne pomeni, da se bo komercialni ladijski promet takoj normaliziral," je za CNN ocenil nekdanji častnik ameriške mornarice Charlie Brown.

Po njegovih ocenah lastniki ladij zdaj čakajo na verodostojne smernice za prehod ožine, prav tako pa tudi navodila zavarovalnic, preden pošljejo svoja plovila nazaj v Hormuško ožino.

"Pravi signal bodo tista plovila, ki bodo prva pripravljena prečkati pot. Če se bodo ti tranziti varno zaključili, se bo zaupanje hitro okrepilo," meni Brown.

Iran je od začetka vojne napadel vsaj 19 ladij v bližini ožine, ki povezuje Perzijski zaliv z Omanskim zalivom. Blokada te pomembne plovne poti, ki traja že skoraj šest tednov, je zadušila oskrbo s surovo nafto in obremenila svetovne trge.

Preberi še Dvotedensko premirje med ZDA in Iranom, obe državi razglasili zmago

Iranski zunanji minister je danes zjutraj napovedal, da bo varen prehod skozi Hormuško ožino mogoč z usklajevanjem z iranskimi oboroženimi silami. Po poročanju iranske poluradne tiskovne agencije Tasnim, ki jo navaja CNN, pa naj bi Iran skupaj z Omanom v času premirja ladjam zaračunaval nekakšno pristojbino za prehod ožine, zbrana sredstva pa naj bi porabili za povojno obnovo. Oman iranskih navedb še ni komentiral. 

FOTO: AP

Ožina je praktično zaprta od začetka vojne, v tem času pa jo je uspelo prečkati le peščici ladij. Iran naj bi po nekaterih poročilih v času pred premirjem lastnikom ladij zaračunaval tudi do dva milijona dolarjev za varen prehod. Ni jasno, ali so ladijske družbe dejansko plačale to pristojbino.

Do začetka vojne je bila sicer Hormuška ožina obravnavana kot mednarodna plovna pot, za prehod katere ni bilo treba plačevati.

Finančni analitik Saul Kavonic je za Reuters ocenil, da bi lahko v času premirja ožino prečkalo več naftnih tankarjev, ki so obtičali v Perzijskem zalivu, kar bi v prihodnjih tednih lahko prineslo nekaj olajšanja za svetovne trge.

Kavonic sicer opozarja, da je kljub premirju malo verjetno, da se bo proizvodnja nafte in utekočinjenega zemeljskega plina na Bližnjem vzhodu v celoti vzpostavila, dokler ne bo zaupanja v trajen mirovni sporazum. Ponovni zagon proizvodnje bi sicer lahko trajal več mesecev zaradi škode, nastale na energetski infrastrukturi.

Dopisnik Reutersa Ron Bousso ocenjuje, da bodo lastniki ladij s previdnostjo vstopali v ožino, saj bi lahko kakršno koli nadaljevanje konflikta povzročilo izgubo plovil ali posadke.

Prashant Newnaha, višji strateg pri singapurski družbi TD Securities pa poudarja, da ponovne eskalacije ni mogoče izključiti. "Če pogledamo dlje v prihodnost, se cene nafte ne vračajo na predvojno raven. Zaradi tega bo vztrajnost inflacije ključna tema za trge," je dodal.

Preberi še 'Zvišanje cen letalskih vozovnic neizogibno'
hormuška ožina nafta ladijski prevoz

Politična matematika po volitvah: pritisk in negotova pot do vlade

Prihaja izrazita ohladitev: s 25 na 13 stopinj Celzija

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
bibaleze
Portal
Zvezdnica ne skriva: dojim skoraj triletno hčerko
Starši opozarjajo: to se zgodi, ko dobiš otroka
Starši opozarjajo: to se zgodi, ko dobiš otroka
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
zadovoljna
Portal
Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka zanimiva novica, strelci bodo optimistični
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka zanimiva novica, strelci bodo optimistični
Posvetlila svoje lase in napovedala trend za letošnjo pomlad
Posvetlila svoje lase in napovedala trend za letošnjo pomlad
Edini paž, ki ga bomo nosile letošnjo pomlad
Edini paž, ki ga bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Več kot tretjino rakov je mogoče preprečiti
Več kot tretjino rakov je mogoče preprečiti
Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit
Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
cekin
Portal
Vaš sanjski dom za evro ali draga nočna mora? Razkrivamo resnico
INR: Davčno ugodno investiranje za prihodnost
INR: Davčno ugodno investiranje za prihodnost
Plače v Dalmaciji: natakarji lahko zaslužijo 1.500 evrov in več
Plače v Dalmaciji: natakarji lahko zaslužijo 1.500 evrov in več
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
moskisvet
Portal
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Neverjetno odkritje: rimska trgovska ladja z artefakti na dnu jezera
Neverjetno odkritje: rimska trgovska ladja z artefakti na dnu jezera
Mož Heidi Klum razkril hudo kronično bolezen
Mož Heidi Klum razkril hudo kronično bolezen
dominvrt
Portal
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
okusno
Portal
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
voyo
Portal
Komar
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
