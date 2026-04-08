V Hormuški ožini malo prometa, Iran bi zaračunaval pristojbino

"Premirje je nujen prvi korak, vendar to ne pomeni, da se bo komercialni ladijski promet takoj normaliziral," je za CNN ocenil nekdanji častnik ameriške mornarice Charlie Brown. Po njegovih ocenah lastniki ladij zdaj čakajo na verodostojne smernice za prehod ožine, prav tako pa tudi navodila zavarovalnic, preden pošljejo svoja plovila nazaj v Hormuško ožino. "Pravi signal bodo tista plovila, ki bodo prva pripravljena prečkati pot. Če se bodo ti tranziti varno zaključili, se bo zaupanje hitro okrepilo," meni Brown. Iran je od začetka vojne napadel vsaj 19 ladij v bližini ožine, ki povezuje Perzijski zaliv z Omanskim zalivom. Blokada te pomembne plovne poti, ki traja že skoraj šest tednov, je zadušila oskrbo s surovo nafto in obremenila svetovne trge.

Iranski zunanji minister je danes zjutraj napovedal, da bo varen prehod skozi Hormuško ožino mogoč z usklajevanjem z iranskimi oboroženimi silami. Po poročanju iranske poluradne tiskovne agencije Tasnim, ki jo navaja CNN, pa naj bi Iran skupaj z Omanom v času premirja ladjam zaračunaval nekakšno pristojbino za prehod ožine, zbrana sredstva pa naj bi porabili za povojno obnovo. Oman iranskih navedb še ni komentiral.

