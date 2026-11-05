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V Hormuški ožini naj bi zagorele tri ladje

Teheran / Seul, 05. 11. 2026 12.56 pred 49 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA M.S.
Hormuška ožina

V Hormuški ožini so ponoči zagoreli dva tankerja in vlačilec, ob sklicevanju na iransko revolucionarno gardo poročajo mediji v Iranu. Eden od tankerjev naj bi zagorel, ko je na "nezakoniti poti" skozi ožino naletel na mino. Kako so plameni zajeli drugega, ni znano, vlačilec pa naj bi zagorel med gašenjem ognja na njem.

"Minulo noč je v dveh ločenih incidentih velik tanker, ki je poskušal prečkati nezakonito pot južno od Hormuške ožine, po naletu na mino zagorel in se ustavil," ob sklicevanju na revolucionarno gardo navaja iranska tiskovna agencija Fars. Drugi "supertanker" je ob izhodu iz vzhodnega dela ožine ustavil "obsežen požar", vlačilec pa naj bi zagorel, ko se mu je približal, da bi plamene pogasil.

Britanska agencija za pomorsko varnost (UKMTO) je medtem poročala o domnevnem napadu na tanker, približno 50 navtičnih milj oz. okrog 92 kilometrov od severne obale Katarja. Ladjo naj bi zadela dva izstrelka neznanega izvora. Podatkov o morebitnih žrtvah in škodi agencija ni podala.

Plovba skozi Hormuško ožino, eno najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina, je od konca februarja, ko sta ZDA in Izrael napadla Iran, močno omejena. Teheran je v odziv na agresijo v dele ožine namestil mine, obenem obstreljuje ladje, ki se ne držijo njegovih navodil glede plovbe skoznjo. ZDA so medtem uvedle blokado iranskih pristanišč in sankcije na iransko nafto.

Pomorska misija

Spričo razmer so evropske države, med njimi Francija, Združeno kraljestvo in Nemčija, pred časom napovedale pomorsko misijo, katere cilj bi bil zagotavljati varnost v ožini in jo razminirati. Na območje naj bi jo napotili v primeru končanja konflikta med ZDA in Iranom. EU pa naj bi v ta namen razširila svojo obstoječo misijo v Rdečem morju (Aspides).

Danes je podobno razširitev svoje misije v regiji napovedala Južna Koreja. Obrambno ministrstvo v Seulu je sporočilo, da bodo v vode v bližini Hormuške ožine napotili zmogljivosti misije Cheonghae, namenjene zaščiti trgovskih plovil v Adenskem zalivu ob obali Somalije.

Med drugim naj bi na območje poslali rušilec, pomorsko patruljno letalo P-8, ekipo za odstranjevanje eksplozivnih sredstev in brezpilotna plovila.

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KOMENTARJI5

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Samo.Jst
05. 11. 2026 13.51
Kakšna prevara je vse tole... ne verjetno, res. Trumpa niti ne odstavijo, ampak le-ta izgubi podporo v parlamentu in cena surove nafte strmoglavi čez noč iz $105 na $88... Še vedno je vojna, še vedno je ožina "kao" zaprta, še vedno je vse splošno pomanjkanje nafte, še vedno je veliko infrastrukture od naftovodov do rafinerij uničenih in bodo za njih porabili leta, da jih obnovijo in evo, padec čez noč za 25%. Pa naj razume, kdor lahko
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0 0
HitriKrtek
05. 11. 2026 13.47
A trumpovi tankerji gorijo? Ne? ehhh potem pa ni pomembno ne? STERAT ORANŽNEGA V HAAG!
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0 0
zmerni pesimist
05. 11. 2026 13.46
Pa bojo še morje do konca zasvinjali
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0 0
kakorkoliže
05. 11. 2026 13.40
Besedi "naj bi" se zelo pogosto uporabljajo v člankih.
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0 0
kakorkoliže
05. 11. 2026 13.39
Volitve so mimo, išče se povod za ponoven napad, ki se bo zgodil zelo kmalu.
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