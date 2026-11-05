V Hormuški ožini naj bi zagorele tri ladje

"Minulo noč je v dveh ločenih incidentih velik tanker, ki je poskušal prečkati nezakonito pot južno od Hormuške ožine, po naletu na mino zagorel in se ustavil," ob sklicevanju na revolucionarno gardo navaja iranska tiskovna agencija Fars. Drugi "supertanker" je ob izhodu iz vzhodnega dela ožine ustavil "obsežen požar", vlačilec pa naj bi zagorel, ko se mu je približal, da bi plamene pogasil.

Britanska agencija za pomorsko varnost (UKMTO) je medtem poročala o domnevnem napadu na tanker, približno 50 navtičnih milj oz. okrog 92 kilometrov od severne obale Katarja. Ladjo naj bi zadela dva izstrelka neznanega izvora. Podatkov o morebitnih žrtvah in škodi agencija ni podala.

Plovba skozi Hormuško ožino, eno najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina, je od konca februarja, ko sta ZDA in Izrael napadla Iran, močno omejena. Teheran je v odziv na agresijo v dele ožine namestil mine, obenem obstreljuje ladje, ki se ne držijo njegovih navodil glede plovbe skoznjo. ZDA so medtem uvedle blokado iranskih pristanišč in sankcije na iransko nafto.