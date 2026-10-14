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V Hormuški ožini potonila kontejnerska ladja, posadko evakuirali

14. 10. 2026 21.10 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Hormuška ožina

Singapurska kontejnerska ladja je potonila po napadu med plovbo skozi Hormuško ožino, so sporočile singapurske oblasti. Vseh 21 članov posadke so pravočasno evakuirali, poškodovanih ni bilo, napad pa je povzročil požar in hujše poškodbe plovila.

Kaj natančno jo je zadelo, po poročanju ameriških medijev ni znano. Vseh 21 članov posadke ladje GFS Pride so po torkovem napadu evakuirali, poškodovanih ni bilo. Napad je povzročil poškodbe plovila in požar, je sporočila Singapurska pomorska in pristaniška uprava.

Iranska revolucionarna garda je medtem sporočila, da je ena od ladij med plovbo po "nepooblaščeni" poti skozi Hormuško ožino zadela pomorske mine in potonila. Garda je objavila fotografije, na katerih je videti gost črn dim, ki se dviga z zabojniške ladje, ki je bila še na gladini, vendar že močno nagnjena proti krmi, poroča BBC. Na drugih fotografijah so vidni številni zabojniki in njihov tovor, ki plavajo po morju.

Pakistanski hidrografski urad je pomorščake opozoril, da je ladja GFS Pride potonila približno štiri navtične milje (7,4 kilometra) severozahodno od rta Ras al-Sheikh Masud na omanski enklavi Musandam. Britanska agencija UK Maritime Trade Operations (UKMTO) je medtem sporočila, da sta dve neimenovani kontejnerski ladji med plovbo skozi Hormuško ožino v torek med 16.40 in 17.00 po GMT poročali o zadetkih neznanih izstrelkov. Obe plovili sta utrpeli manjšo škodo, vendar sta lahko nadaljevali plovbo.

Združeni narodi opozarjajo, da je zaostrovanje konflikta v Jemnu prekinilo dobavo nujno potrebne prehranske pomoči za približno 800.000 ljudi, bolnišnice pa so preobremenjene zaradi številnih ranjencev s frontnih območij, navaja Al Jazeera.

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ladja hormuška ožina napad

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lokson
14. 10. 2026 21.59
Ladijska zavarovanja so poskočila za večkrat. Pol, pa kolesariat brihten, zakaj so cene visoke.
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