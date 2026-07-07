V Hormuški ožini zagorel tanker, sumijo IRGC

Center za pomorske trgovinske operacije Združenega kraljestva (UKMTO) je sporočil, da je bil tanker z zemeljskim plinom zadet v bližini kraja Limah v Omanu, v Hormuški ožini. Izstrelek je zadel levi bok plovila. Napad ni povzročil nobenega vpliva na okolje, oblasti pa dogodek preiskujejo, poroča AP News.
Napad na tanker je zadnji v nizu napadov na plovila, ki plujejo skozi Hormuško ožino, po kateri je v času miru potekala približno petina svetovne trgovine z nafto in zemeljskim plinom. Iran odgovornosti za napad ni prevzel, je pa iranska državna televizija sicer poročala, da je bil tanker napaden, potem ko naj bi prezrl opozorila.
V Teheranu so večkrat poudarili, da je varen le plovni koridor skozi ožino, ki ga je odobril Iran.
Združene države si prizadevajo nadaljevati pogajanja z Iranom, katerih cilj je popolno ponovno odprtje Hormuške ožine, omejitev spornega iranskega jedrskega programa in trajen konec vojne, ki se je začela 28. februarja. Vendar so pretekli napadi v ožini sprožili povračilne napade ZDA, po katerih je Iran napadel arabske države ob Perzijskem zalivu, kar povečuje tveganje za nadaljnje zaostrovanje razmer.
Žalujoči se zbirajo v Komu
Pogrebnega sprevoda v Komu se je udeležilo več sto tisoč ljudi, ki so hodili proti mošeji Džamkaran, kjer je potekala pogrebna slovesnost za Alija Hameneja.
Kom velja za drugo najsvetejše mesto v Iranu in je dom verskega semenišča, najpomembnejše iranske ustanove za šiitske verske študije. V mestu je tudi sveto svetišče Fatime Masume, pomemben romarski cilj za muslimane, ki častijo sestro Alija al-Ride, potomca preroka Mohameda in osmega imama dvanajstniških šiitskih muslimanov. Hamenej je v semenišču v Komu opravljal višje verske študije, med drugim tudi pod vodstvom svojega predhodnika ajatole Ruholaha Homeinija.
Oblasti so zaradi žalovanja, ki se je začelo v soboto in se bo končalo v četrtek, ko bodo Hameneja pokopali v svetišču imama Reze v Mašhadu, njegovem rojstnem kraju, zaprle ulice, zračni prostor in omejile vsakdanje življenje.