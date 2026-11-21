Po navedbah agencije je enega od tankerjev, ki je skozi ožino plul v smeri proti odprtemu morju, neznan izstrelek zadel v krmo. Na drugem tankerju je bila poškodovana strojnica. O žrtvah zaenkrat ne poročajo.

Iranska državna televizija pa je danes poročala, da so iranske sile sestrelile ameriški dron nad otokom Kešm ob Hormuški ožini.