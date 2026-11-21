Po navedbah agencije je enega od tankerjev, ki je skozi ožino plul v smeri proti odprtemu morju, neznan izstrelek zadel v krmo. Na drugem tankerju je bila poškodovana strojnica. O žrtvah zaenkrat ne poročajo.
Iranska državna televizija pa je danes poročala, da so iranske sile sestrelile ameriški dron nad otokom Kešm ob Hormuški ožini.
Hormuška ožina je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz energentov. Iran je konec februarja, ko sta ga napadli ZDA in Izrael, omejil ladijski promet skozi ožino in zahteval, da plovila za prečkanje ožine pridobijo dovoljenje iranskih oblasti. Ob tem je napadal tudi ladje, ki niso ugodile zahtevam. ZDA so v odgovor uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, ameriška vojska pa naj bi zagotavljala vojaško podporo tankerjem na poti skozi ožino.
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