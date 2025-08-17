V hotelu pozabili vladne dokumente: razkriti sedežni red, jedilnik in številke

Člani ameriške delegacije naj bi v tiskalniku v hotelu na Aljaski, kjer so bivali v času srečanja med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom, pozabili vladne dokumente z natančnim opisom poteka srečanja. Na osmih straneh naj bi bile navedene lokacije in ure sestankov, telefonske številke politikov, sedežni red na večerji in jedilnik. Političnim veljakom naj bi za sladico med kosilom, ki so ga kasneje očitno odpovedali, postregli crème brûlee.

Trump naj bi Putinu podaril majhen kipec ameriškega beloglavega orla. FOTO: AP icon-expand

Dokumente z oznakami ameriškega zunanjega ministrstva na osmih straneh so v poslovnem hotelu Captain Cook na Aljaski v petek zgodaj zjutraj, tri ure pred uradnim začetkom srečanja, našli trije gostje hotela, poroča NPR, ki je dokumente prvi objavil. Kdo točno je papirje našel in poslikal, niso razkrili, saj naj bi se vir bal povračilnih ukrepov. Na prvi strani je bilo navedeno zaporedje sestankov in imena sejnih sob v vojaški bazi, kjer so srečanja potekala. Med zapisanim pa tudi podatek, da je Trump Putinu želel podariti protokolarno darilo - kipec ameriškega beloglavega orla.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na treh straneh so bila navedena tudi imena in telefonske številke več ameriških in ruskih politikov. Seznam naj bi vseboval tudi fonetične izgovorjave vseh Rusov. Podrobno je bil opisan potek kosila, kako in komu ga bodo postregli in kako bodo goste naslavljali. Med dokumenti naj bi bil tudi sedežni red. Putin in Trump naj bi sedela drug nasproti drugega, obdana s svojimi najtesnejšimi sodelavci. Med samim srečanjem so kosilo očitno odpovedali, načrtovan je bil sicer obrok s tremi hodi, kažejo dokumenti, in sicer pljučni file in morska jed, značilna za Aljasko, za sladico pa bi jim postregli crème brûlée.

Odziv Bele hiše