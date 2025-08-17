Svetli način
Tujina

V hotelu pozabili vladne dokumente: razkriti sedežni red, jedilnik in številke

Anchorage, 17. 08. 2025 11.16 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
48

Člani ameriške delegacije naj bi v tiskalniku v hotelu na Aljaski, kjer so bivali v času srečanja med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom, pozabili vladne dokumente z natančnim opisom poteka srečanja. Na osmih straneh naj bi bile navedene lokacije in ure sestankov, telefonske številke politikov, sedežni red na večerji in jedilnik. Političnim veljakom naj bi za sladico med kosilom, ki so ga kasneje očitno odpovedali, postregli crème brûlee.

Trump naj bi Putinu podaril majhen kipec ameriškega beloglavega orla.
Trump naj bi Putinu podaril majhen kipec ameriškega beloglavega orla. FOTO: AP

Dokumente z oznakami ameriškega zunanjega ministrstva na osmih straneh so v poslovnem hotelu Captain Cook na Aljaski v petek zgodaj zjutraj, tri ure pred uradnim začetkom srečanja, našli trije gostje hotela, poroča NPR, ki je dokumente prvi objavil. Kdo točno je papirje našel in poslikal, niso razkrili, saj naj bi se vir bal povračilnih ukrepov. 

Na prvi strani je bilo navedeno zaporedje sestankov in imena sejnih sob v vojaški bazi, kjer so srečanja potekala. Med zapisanim pa tudi podatek, da je Trump Putinu želel podariti protokolarno darilo - kipec ameriškega beloglavega orla. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na treh straneh so bila navedena tudi imena in telefonske številke več ameriških in ruskih politikov. Seznam naj bi vseboval tudi fonetične izgovorjave vseh Rusov.

Podrobno je bil opisan potek kosila, kako in komu ga bodo postregli in kako bodo goste naslavljali. Med dokumenti naj bi bil tudi sedežni red. Putin in Trump naj bi sedela drug nasproti drugega, obdana s svojimi najtesnejšimi sodelavci. 

Med samim srečanjem so kosilo očitno odpovedali, načrtovan je bil sicer obrok s tremi hodi, kažejo dokumenti, in sicer pljučni file in morska jed, značilna za Aljasko, za sladico pa bi jim postregli crème brûlée. 

Odziv Bele hiše

Iz Bele hiše so po poročanju NPR sporočili, da je na dokumentih zgolj "večstranski meni za kosilo" in da tiskanje tega na javnem tiskalniku ne predstavlja varnostne kršitve. 

"Namesto da bi poročali o zgodovinskih korakih na poti do miru na petkovem vrhu, poskuša NPR iz menija narediti zgodbo. Smešno," pa so se na razkritja za The Independent ostro odzvali na ameriškem zunanjem ministrstvu. 

