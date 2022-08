V hotelu 's pomirjajočo energijo': na meniju medvedje meso, sobe brez Wi-Fi-ja

Obisk Borisa Johnsona v Sloveniji je požel veliko zanimanja tudi med britanskimi mediji. Kot poročajo, je odhajajoči britanski premier stroške kratkih medenih tednov poravnal sam, bival pa je v butičnem petzvezdičnem hotelu, kjer lahko gostje prvič okusijo medvedje meso in bivajo v sobah brez omrežja Wi-Fi. Objavili so tudi več fotografij najbolj znanih slovenskih turističnih krajev in Jezersko označili za "zeleni biser Evrope".

Britanski časnik The Telegraph je zapisal, da sta Boris Johnson in njegova žena Carrie kratke medene tedne preživela v slovenskem eko hotelu, Vili Planinka, ki svojim gostom obljublja "sprostitev, zdravilno klimo in blažilno energijo". Zato je bilo Jezersko morda idealna lokacija za zadnje počitnice premierja, ki kmalu zapušča Downing Street, so navedli.

Za časnik je po Johnsonovem odhodu v nedeljo spregovorila lastnica hotela Katja Batagelj. "Bil je eden najprijetnejših gostov do zdaj, nič ni zahteval. Nad hrano in pijačo je bil navdušen. Če bi bili vsi gostje kot on, bi imeli veliko srečo," je dejala. Batageljeva je še povedala, da sta bila Johnson in njegova soproga na medenih tednih zelo aktivna, obiskala sta več turističnih točk v Sloveniji. Britanski mediji so se razpisali tudi o ceni Johnsonovih počitnic in kulinarični ponudbi. Kot so navedli, se cene nočitve v butičnem hotelu gibajo med 242 (286 evrov) in 542 funtov (642 evrov), najbolj pa jih je navdušilo dejstvo, da v hotelskih sobah ni Wi-Fi-ja oziroma je na voljo le na izrecno željo gosta.

icon-expand Boris Johnson na Jezerskem FOTO: Luka Kotnik

V hotelu lahko gostje poskusijo tudi medvedje meso, kar je, kot so zapisali otoški mediji, delikatesa v Sloveniji, državi z največjo populacijo rjavega medveda v Evropi. Downing Street je po poročanju Daily Mail danes potrdil, da je Boris Johnson v Sloveniji počitnikoval na lastne stroške. Sprva se je namreč špekuliralo, da je premier v odhodu pri nas užival na račun britanskih davkoplačevalcev, kar se je že zgodilo v preteklosti, ko je med drugim bival v razkošnih vilah v Španiji in na Karibih. Po poročanju Daily Maila počitnice v Sloveniji niso bile prevelik finančni zalogaj Johnsona, ki kot britanski premier letno zasluži 164.000 funtov (okoli 194.419 evrov).

icon-expand Hotel Vila Planinka FOTO: Aljoša Kravanja