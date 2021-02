V hrvaški bolnišnici umrl trimesečni dojenček, policijska preiskava poteka

Hrvaško pretresa nova tragedija: v Zagrebu je v torek zjutraj umrl trimesečni dojenček.

Kot poroča portal 24sata, je bil otrok ob prihodu v splošno bolnišnico v Bjelovarju (približno 90 kilometrov vzhodno od Zagreba) v zelo slabem stanju – z zastojem dihanja in kliničnimi znaki smrti. Oživljali so ga in po približno 15 minutah je otrok spet začel kazati znake življenja. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v zagrebški klinični center, kjer pa je dojenček žal umrl.

Trenutno poteka obdukcija, ki jo je odredilo hrvaško državno tožilstvo. Po neuradnih informacijah portala 24sata na telesu ni bilo vidnih poškodb. "V tem trenutku ne moremo reči ničesar, razen da bomo javnost, ko bodo ugotovljene vse okoliščine dogodka, o tem obvestili," je za hrvaške medije povedala predstavnica zagrebške policije. "Šele ko bomo prejeli poročilo obdukcije in izvedli druge potrebne preiskave, bomo lahko ugotavljali, ali obstaja sum, da je šlo za nasilno smrt,"je še dodala.

Policisti iz Bjelovarja pa so medtem opravili preiskavo v hiši staršev umrlega dojenčka. Tudi od tam policisti sporočajo, da je treba počakati izvide obdukcije, piše hrvaški portal. Neuradno so izvedeli še, da so starši brezposelni in imajo še enega otroka, starega 16 mesecev. Oče, star 39 let, pa ima iz prejšnjega zakona še tri otroke, ki ne živijo z njim, temveč z njegovo nekdanjo partnerico.

Domnevno naj bi bila družina že nekaj časa pod nadzorom tamkajšnjega centra za socialno delo.