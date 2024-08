Požarom v hrvaški Istri ni videti konca, zagorelo še v Barbanu

Trenutno so na Hrvaškem aktivni štirje požari, je za Net.hr potrdil glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković . Kopenskim silam pomagajo tudi kanaderji. Trenutno so na terenu vsi kanaderji in air tractorji, je še povedal Tucaković.

Kot so sporočili hrvaški gasilci, je okoli 15. ure zagorel gost borov gozd v bližini vasi Puntera v občini Barban na jugu istrskega polotoka. Na terenu so gasilci, ogenj pa pomagata gasiti tudi dva kanaderja.

"Razmere so trenutno nekoliko boljše, a požar še vedno ni lokaliziran. Pripadniki puljske in javnih gasilskih enot ter člani prostovoljnih gasilskih društev Medulin, Marčana, Sutivac, Vodnjan in Svetvinčent ter pripadniki Hrvaških gozdov sodelujejo pri gašenju požara," je še povedal Kozlevac. Kako velik je požar, priča podatek, da se ga vidi iz Pulja in Cresa, je pripomnil.

Požar je danes izbruhnil tudi v bližini Obrovca v bližini Zadra, kjer prav tako gori borov gozd, zaradi težko dostopnega terena pa sta na pomoč gasilcem pri gašenju prispeli tudi dve letali air tractor, je sporočila hrvaška gasilska zveza.