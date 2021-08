V hrvaški Istri v dveh urah našteli 6500 strel in tri vodne trombe

Nov teden je ohladitev prinesel tudi na hrvaško obalo. Popoldne so iz Istre poročali o močnejšem nevihtnem dogajanju. Obilno deževje so zabeležili na območju Rovinja. Na otočju Brioni so nastale tudi tri vodne trombe, poroča Index.hr. V roku dveh ur so po podatkih Istrameta zabeležili kar 6500 udarov strel.