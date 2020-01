V Huangangu v dveh dneh vzpostavili bolnišnico s 1000 posteljami

Kitajske oblasti so v nedeljo odredile gradnjo po hitrem postopku. Do ponedeljka so bile že nameščene postelje, dokončani vodovodna in električna napeljava, vzpostavili pa so tudi internetno povezavo. Več kot 500 delavcev in prostovoljcev je delalo polnih 48 ur, saj je bila prioritete kompleks dokončati v roku.