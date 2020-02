V Hubeju s položajev odstranili višje uradnike, število smrtnih žrtev preseglo 1000

Kitajske oblasti so s položajev zaradi spornega ravnanja in obvladovanja razmer ob izbruhu koronavirusa ter številnih kritik, da so v začetku januarja prikrivali obseg krize, odstranile nekatere višje uradnike v provinci Hubej, med drugim sekretarja tamkajšne Komunistične partije in vodjo Komisije za zdravje province Hubej, Zhanga Jina. Zaradi "zanemarjanja dolžnosti" pri ravnanju z donacijami je bil s položaja odstranjen tudi namestnik direktorja lokalnega Rdečega križa, Zhang Qin, piše BBC. Slednji je prejel tudi "resno opozorilo znotraj Komunistične partije".

Državni mediji poročajo o številnih razrešitvah s položajev in preiskavah, ne zgolj v Hubeju, temveč tudi v drugih kitajskih provincah.

Oblasti se še vedno soočajo z vse ostrejšimi kritikami na račun obvladovanja krize. Jezo javnosti pa je sprožila tudi smrt zdravnika, ki je opozarjal na nov virus, a so ga utišali. Uradni Peking je v Hubej poslal ekipo protikorupcijske komisije, ki naj bi preiskovala ravnanje tamkajšnje policije do 34-letnega zdravnika.