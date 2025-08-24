V lokalu v Umagu napadli Slovence: štirje so poškodovani

Umaški policisti so prijavo prejeli od službe nujne medicinske pomoči.
V fizičnem obračunu, ki se je v noči na nedeljo zgodil v enem od gostinskih objektov na območju Umaga, so bili poškodovani štirje slovenski državljani, poroča Net.hr.
"Policisti so ugotovili identiteto dveh oseb, ki sta povezani z dogodkom, v katerem so bili poškodovani slovenski državljani. V teku je kriminalistična preiskava, ki bo pokazala, ali so v konfliktu sodelovale še druge osebe, ugotovile pa se bodo tudi vse okoliščine dogodka," so sporočili z istrske policijske uprave.
Po ugotovitvi vseh okoliščin nezakonitega ravnanja bodo policisti zoper storilce sprejeli ustrezne ukrepe, so še dodali.
