Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

V lokalu v Umagu napadli Slovence: štirje so poškodovani

Umag, 24. 08. 2025 14.03 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
36

Policisti v Umagu so okoli 1.30 ure prejeli prijavo o poškodovanem moškem v gostinskem objektu na območju Umaga. Ugotovili so, da gre za 32-letnega državljana Slovenije, ki je bil v fizičnem obračunu lažje poškodovan. Prav tako so bili poškodovani še trije slovenski turisti, ki pa so zavrnili zdravniško pomoč. Kot je sporočila istrska policijska uprava, so že identificirali dve osebi, ki naj bi bili povezani z incidentom.

Umaški policisti so prijavo prejeli od službe nujne medicinske pomoči. 

V fizičnem obračunu, ki se je v noči na nedeljo zgodil v enem od gostinskih objektov na območju Umaga, so bili poškodovani štirje slovenski državljani, poroča Net.hr.

"Policisti so ugotovili identiteto dveh oseb, ki sta povezani z dogodkom, v katerem so bili poškodovani slovenski državljani. V teku je kriminalistična preiskava, ki bo pokazala, ali so v konfliktu sodelovale še druge osebe, ugotovile pa se bodo tudi vse okoliščine dogodka," so sporočili z istrske policijske uprave. 

Po ugotovitvi vseh okoliščin nezakonitega ravnanja bodo policisti zoper storilce sprejeli ustrezne ukrepe, so še dodali.

umag pretep slovenci fizični obračun
Naslednji članek

Afriška unija se pridružuje pozivom k prenehanju uporabe Mercatorjevega zemljevida

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (36)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2fast4
24. 08. 2025 14.48
+1
Slovenci vse povsod delajo sranje... Govorimo večinoma o osebkih od 17 pa do 34 let....
ODGOVORI
1 0
slimy12
24. 08. 2025 14.47
+1
so se zmenili, gremo dalje
ODGOVORI
1 0
deny-p
24. 08. 2025 14.47
+0
Kako pa kaj Novo mesto, Kočevje..... Luka vse porihtal očitno🙈
ODGOVORI
1 1
Rožle Patriot
24. 08. 2025 14.46
+5
Kaj pravim že nešteto X ... vi še kat rinite dole po bunke .. !!! .. in še za to pošteno plačite ... dobesedno
ODGOVORI
5 0
mentorhercul
24. 08. 2025 14.45
+3
Bolj vas tepejo, raje jih imate.
ODGOVORI
3 0
Posteni
24. 08. 2025 14.45
+3
Kaj pa hodte k tem smr.. nacionalisticnim .. js sem prekinu ze zdavnaj
ODGOVORI
5 2
AleksanderS
24. 08. 2025 14.44
+1
A ni UMAG v Sloveniji - in meja na reki MIRNI - se NOVI GRAD je slovenski
ODGOVORI
3 2
Spijuniro Golubiro
24. 08. 2025 14.44
+1
Vse bo poplačano!
ODGOVORI
1 0
lhjsdg
24. 08. 2025 14.44
+4
A spet. A zopet. Ojoj. Ni miru.
ODGOVORI
4 0
24. 08. 2025 14.43
+5
Pa dobro,bolj žalostno je da nas doma tepejo Občani
ODGOVORI
5 0
Vakalunga
24. 08. 2025 14.41
+1
Zanimivo kako so naklofali Slovenske zdraharje in hujskače polnih pravic, saj jih verjetno so Hrvatom povedali da nimajo pravice kričati na njih, da nimajo nobene pravice jim karkoli očitati sploh pa primazati kakomklofuto..pa je to to..Se spomnem, ko je prišel pravilnik o dijaških pravicah, vsak v svetu staršev je takrat rekel, konec je, odpusti jim Bog saj ne vedo kaj delajo in to je to..))
ODGOVORI
2 1
dujedrag
24. 08. 2025 14.42
Kako pa misliš da so hrvatski hajduki na obrobi preživeli turke? Pa tukli so se, in to mnogo
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
24. 08. 2025 14.41
+3
Ko pa chigani po Sloveniji pretepajo domačine pa nihče ne ukrepa in nihče o tem ne poroča
ODGOVORI
4 1
Primož Rus
24. 08. 2025 14.37
+5
Kdor išče,ta VEDNO najde.....
ODGOVORI
5 0
Castrum
24. 08. 2025 14.35
+9
Verjemite, naša mladina fura nek socializem in jugonostalgijo po Istri. Istrijani tega nočejo!
ODGOVORI
10 1
komarec
24. 08. 2025 14.33
+3
Treba je počakati sna smučarsko sezono.
ODGOVORI
6 3
bingo
24. 08. 2025 14.33
+7
Spomnite se kako so bili na Krvavcu pretepeni hrvaski gostje,to so samo povracilni ukrepi
ODGOVORI
8 1
sevenup
24. 08. 2025 14.33
+0
Hmm... Pa Hrvati sami sebi grob kopljejo v turizmu in še čem. Ne znajo mislit ama ništa nč...
ODGOVORI
3 3
USAisGreat
24. 08. 2025 14.32
+12
Vedno Slovenci. A ni "malo" čudno? :) žalijo Hrvate in potem jočejo ko jih dobijo.
ODGOVORI
13 1
Colgate
24. 08. 2025 14.42
-1
@usaIsGreat V 95% so krivi hrvati
ODGOVORI
1 2
Kumul
24. 08. 2025 14.32
+5
Če potegnem črto pod vsemi novicami na tem portalu v zadnjem času, moram zaključiti, da smo Slovenci problematični. Če NAS vsi tepejo si moramo postaviti ogledalo.
ODGOVORI
6 1
dujedrag
24. 08. 2025 14.33
+2
Za to pa imaš policijo da malo preveri kaj je bilo in kdo je kriv
ODGOVORI
4 2
Castrum
24. 08. 2025 14.31
+5
Države okoli nas, naše sosede Hrvaška, Italija, Madžarska in Avstrija so tradicionalne konzervativne države. ...Levaška agenda ji jo v Sloveniji fura politika MK, je tam moteča in problematična
ODGOVORI
8 3
dujedrag
24. 08. 2025 14.32
+4
Ali pa so se pretepali neki primitivci med sabo in konec zgodbe....
ODGOVORI
5 1
marjanovic.drazen
24. 08. 2025 14.35
-1
Hrvaska, Bosna, Crna Gora ista mentaliteta, ista kri. Drzave ki si nastel so blizu Sloveniji po vsemu.
ODGOVORI
2 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110