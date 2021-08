V hudi nesreči reševalnega vozila na Hrvaškem umrli medicinska sestra in pacientka

V bližini Virovitice se je včeraj zgodila huda prometna nesreča. V reševalno vozilo je na južni prometni trasi trčil osebni avtomobil, na kraju sta zaradi hudih poškodb umrli medicinska sestra in bolnica, voznik in zdravnica pa sta poškodovana. Hrvaška policija je po ogledu kraja nesreče in preiskavi zaključila, da se je nesreča zgodila, ko je rešilec skušal prehiteti avtomobil. Njegov voznik je sicer vozil pod vplivom alkohola – v krvi je imel 1,16 promila alkohola.

Nesreča se je zgodila okoli 17.40, ko je 44-letni voznik osebnega vozila virovitiške registracije začel zavijati levo na cestni most, ne da bi se prepričal, ali to lahko stori varno, je danes sporočila virovitiška policija. Ravno takrat ga je prehitevalo reševalno vozilo na nujni vožnji, ki je imelo prižgane luči in sireno. Rešilec je s prednjim delom neposredno trčil v levo stran avtomobila. Ta se je po trku zaustavil na cestišču, medtem ko je reševalno vozilo zletelo v obcestni jarek, udarilo v betonski most in se prevrnilo na bok, poročajo hrvaški mediji.

Štiri ranjene osebe so prepeljali v Splošno bolnišnico Virovitica, kjer pa sta dve (57- in 83-letnica) zaradi hudih poškodb umrli. Policija je sporočila še, da je 42-letna oseba težje poškodovana, 39-letna pa lažje.

Proti vozniku, ki jo je odnesel brez poškodb, bodo na državno odvetništvo podali kazensko ovadbo, so še sporočili virovitiško-podravski policisti.

Umrla medicinska sestra je sicer tašča župana Bjelovarsko-bilogorske županije Marka Marušića, so za 24sata potrdili v županovem uradu. Hrvaški časnik še poroča, da so poškodovane ob pomoči gasilcev s tehničnim posegom izvlekli iz zadnjega dela vozila, zmečkano pločevino pa nato razrezali, da so rešili še voznika. Tako hude prometne nesreče na tem območju ne pomnijo.