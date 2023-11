V hudi nevihti v Črnem morju potonila ladja, mornarje še iščejo

Turški helikopterji so danes preletavali Črno morje v iskanju pogrešanih mornarjev, ki so izginili, ko je v nedeljo ob obali pokrajine Zonguldak potonila tovorna ladja.

Zaradi neurij in močnega deževja, ki so minuli konec tedna prizadela večji del države, je umrlo devet ljudi, je dejal notranji minister Yerlikaya v izjavi za novinarje med obiskom severozahodne pokrajine Zonguldak, kjer so našli mrtve štiri ljudi.

Reševalci so pred tem v nedeljo na varno rešili turško posadko ladje s 13 ljudmi na krovu, ki se je zaradi neurja prelomila na dvoje in potonila na istem območju, poročanje Anadolu povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Ladja Kafkametler z 12 člani posadke je trčila v pristaniški valobran, medtem ko je skušala najti zavetje pred močnimi valovi in vetrom. Enega člana posadke so našli mrtvega, poroča turška tiskovna agencija Anadolu.

Pet drugih, vključno s tremi otroki, je umrlo v poplavah v jugovzhodnih provincah Batman in Diyarbakir, je dodal.

Do neurij, ki so povzročila veliko škodo in ponekod motnje pri oskrbi z elektriko, prihaja po posebej sušnemu poletju v Turčiji. Neurja divjajo tudi v Bolgariji, kjer so vetrovi, močno deževje in sneg terjali dve smrtni žrtvi, motena je tudi oskrba z električno energijo. Uradniki so v črnomorskem mestu Varna razglasili izredne razmere.