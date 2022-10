V hudi prometni nesreči blizu Benetk šest mrtvih

V nesreči je umrlo šest ljudi, pet oseb s posebnimi potrebami in voznik kombija, ki jih je prevažal. Gasilci so vseh šest potegnili iz razbitin, znakov življenja niso kazali. Eno potnico, ki se zdaj zdravi v bolnišnici, so uspeli rešiti. Njeno življenje je ogroženo, poročajo italijanski mediji.