V hudi prometni nesreči umrli dve osebi, še 25 poškodovanih

Kot poroča Net.hr, je Sisaško-moslavška policijska uprava v sporočilu za javnost zapisala, da so policisti na cestninski postaji Novska opazili kombi nemških registrskih oznak, ki je bil videti preobremenjen. Ko je voznik opazil Policijo, je pospešil in nadaljeval vožnjo v smeri Novske. Policisti pa so se zaradi suma tihotapljenja migrantov podali za njim. Pri tem naj ne bi uporabljali zvočnih in svetlobnih signalov. Po sedmih kilometrih pa so ob prihodu v kraj Paklenica našli kombi, ki je s ceste zapeljal v kanal, zadel betonski most, se prevrnil na bok in trčil v hišo in steber električne razsvetljave. V nesreči sta voznik in sopotnik umrla na kraju nesreče.

Na kraj nesreče je takoj prihitelo osem reševalnih ekip, ki je poškodovane prepeljala v bolnišnice v Sisku, Novi Gradiški, Pakracu in Slavonskem Brodu. V kombiju, ki je zapeljal s ceste ob približno 1.20, je bilo skupno 27 potnikov, pretežno tujih državljanov.

Zlatko Pješ, poveljnik gasilske enote Novska, je za Danas.hr potrdil, da so gasilci na terenu. "Izvozili so s sedmimi člani in dvemi vozili. Vem, da je bilo v vozilu 27 ljudi, dva sta umrla. Gre za tuja državljana, ki so bili odpeljani v bolnišnice," je povedal Pješ.