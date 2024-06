V hutijevskem napadu na ladjo huje poškodovan mornar

Posadka se še bori s požarom na tovorni ladji, ki je prevažala les, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ladja Verbena je plula pod zastavo Palava in je bila na poti iz Malezije v Italijo. Je v lasti ukrajinskega podjetja, z njo pa upravlja poljsko podjetje.

"Nadaljnje brezobzirno ravnanje hutijevcev, ki jih podpira Iran, ogroža stabilnost v regiji in življenja pomorščakov v Rdečem morju in Adenskem zalivu," so sporočili iz osrednjega poveljstva ameriške vojske.

Hutijevci so v četrtek sporočili, da so v zadnjih 24 urah izvedli napade na tri ladje, med njimi na Verbeno.

Gre za zadnjega v nizu napadov hutijskih upornikov na ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu od novembra lani. Hutijevci, ki uživajo podporo Irana, napade izvajajo v znak solidarnosti s Palestinci v Gazi.

Namesto preko Rdečega morja ladje okoli juga Afrike

Napadi so spodbudili nekatere ladjarske družbe, da se preusmerijo na pot okoli juga Afrike, da bi se izognili tvegani poti čez Rdeče morje, po kateri običajno poteka približno 12 odstotkov svetovne trgovine.

ZDA in Združeno kraljestvo so januarja v odgovor začeli povračilne napade na cilje hutijevcev v Jemnu, vendar to ni odvrnilo upornikov, ki so zatrdili, da bodo ciljali ameriška in britanska plovila ter vse ladje, namenjene v izraelska pristanišča.