V imenu Wagnerja zanetili požar v londonskem skladišču

23-letni Jakeem Rose, 20-letni Ugnius Asmena in 23-letni Nii Mensah so bili na britanskem sodišču spoznani za krive hudega požiga z namenom ogrožanja življenj. Četrti moški, 61-letni Paul English, je bil kaznivih dejanj oproščen.

Trojico so obsodili, da je lani v londonskem skladišču, povezanem z Ukrajino, zanetila požar, poroča BBC. V prostorih so v času požara hranili humanitarno pomoč in več druge opreme, tudi satelitsko opremo Starlink, po dogodku pa je nastala materialna škoda v vrednosti okoli milijona funtov (nekaj več kot milijon evrov).