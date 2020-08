V Indiji aretirali Francozinjo, ki se je gola snemala na 'svetem' mostu

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Štirje tipi že vrsto let skupaj hodijo na večdnevni ribiški izlet. Dva dni, preden naj bi spet šli, Janezova žena odločno nastopi in mu izlet prepove. Kolegi so začudeni, ampak kaj lahko storijo? Odidejo sami.

Ko prispejo na že znano mesto za taborjenje, najdejo tam Janeza, ki je že postavil šotor, zakuril ogenj in že kuha večerjo. »Šit, stari, koliko časa pa si že tukaj?? In kako si pregovoril tvojo, da te je pustila???« »Jah, tukaj sem že od sinoči. Včeraj zvečer, ko sem sedel v dnevni sobi, je vstopila žena, mi stopila za hrbet, položila roke čez oči in rekla: 'Ugani, kdo je!' Potegnil sem njene roke z oči in tam je stala, oblečena v spalno srajčko. Prijela me je za roko in me odvlekla v spalnico. Svečke in lističi vrtnic vsepovsod. Mnja, ravno pred kratkim je brala 50 odtenkov sive.. Na postelji so bile lisice in vrvi. Ukazala mi je, naj jo vklenem in privežem na posteljo, in sem jo. Potem je rekla: 'Naredi kar hočeš!'« In sem tukaj!