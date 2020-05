V Indiji in Bangladešu zaradi ciklona Amphan že več kot 80 smrtnih žrtev

Indijsko zvezno državo Zahodni Bengal je Amphan dosegel v sredo zvečer in je bila deležna glavnega udarca ciklona. Ta je območju prinesel obilne padavine ter veter, čigar sunki so dosegli do 185 kilometrov na uro. Današnji posnetki iz glavnega mesta Kalkuta so razkrili veliko škodo na infrastrukturi, videti je tudi številne prevrnjene avtomobile in porušene električne daljnovode.

Ciklon se je nato že pomaknil proti Bangladešu. Po napovedih vremenoslovcev naj bi do danes popoldan oslabel v tropsko depresijo.