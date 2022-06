V Indiji po štirih dneh iz jaška rešili gluhonemega 10-letnega dečka

10-letni Rahul Sahu je padel v 18-metrski jašek, v katerem so bile med drugim tudi kače in škorpijoni. Reševalcem je po 105 urah napornega reševanja uspelo dečka rešiti. Bil je izčrpan in v slabem zdravstvenem stanju in trenutno okreva v bolnišnici. Reševanje je bilo še posebej naporno, ker ima deček okvaro sluha in govora.

Deček se je, kot piše The national news, v četrtek igral v vrtu v bližini svojega doma, ko je po nesreči zdrsnil v jašek, ki ga je skopal njegov oče. Ko je družina ugotovila, da je deček padel v jašek, so obvestili oblasti. Reševalna akcija je stekla takoj, a reševalci so bili pred težko nalogo. Cela ekipa je 105 ur neumorno delala, da jim je uspelo doseči dečka. Vzporedno z jaškom je več kot 500 ljudi skopalo 21-metrski jašek, da so lahko še pravočasno prišli do dečka. Ta je bil, kot poročajo lokalni mediji, vidno pretresen, takoj so ga odpeljali v bolnišnico, kjer po travmatični izkušnji okreva.