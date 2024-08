V Indiji po posilstvu in umoru zdravnice pripravnice množični protesti

Grozovit dogodek je sprožil val množičnih protestov po celotni Indiji. Demonstracije se odvijajo že od 9. avgusta, v večinoma mirnem vzdušju. Za soboto pa je bila predvidena 24-urna ohromitev vseh nenujnih zdravstvenih storitev po državi. Za protest so se odločile tudi mnoge zasebne klinike. Dr. Sandip Saha, zasebni pediater, je za Reuters povedal, da v soboto ne bodo sprejemali pacientov, razen v nujnih primerih.

Pacienti so se ponekod že postavili v vrste in se niso zavedali, da pomoči res ne bodo dobili. Za lokalni televizijski kanal je spregovorilo več pacientov, ki so opisovali težko dostopne zdravstvene storitve. "Za stavko nismo vedeli, kaj lahko storimo? Lahko se vrnemo le domov," je povedal eden od pacientov, ki zdravstvene oskrbe ni bil deležen. So pa nekatere bolnišnice sporočile, da so za nujne primere angažirali osebje na medicinskih fakultetah, tako bodo oddelki za nujne primere paciente še vedno sprejemali.

S protesti želijo zdravstveni delavci in ženska populacija doseči strožji zakon, ki bi jih ščitil pred nasiljem. "Ženske v državi, v našem poklicu predstavljajo večino in zahtevamo njihovo varnost," je prav tako za Reuters povedal predstavnik IMA bolnišnice, kjer se je zgodil tragičen incident.

31-letno zdravnico pripravnico so napol golo in hudo poškodovano našli njeni kolegi, dan po tem ko je med izmeno počivala v seminarski dvorani. Policija pa je isti dan aretirala prostovoljca, ki je delal kot pomočnik policistom v bolnišnici. Mnogi s tem dogodkom povezujejo tudi primer skupinskega posilstva v New Delhiju leta 2012, ko so prav tako po državi zavladali množični protesti.