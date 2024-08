V Indiji rešili Američanko, ki je bila privezana na drevo: jo je sredi gozda pustil mož?

50-letno Lalito Kayi so pred tednom dni odkrili v gostih gozdovih okrožja Sindhudurg, potem ko so njene krike na pomoč slišali pastirji. Obvestili so policijo, ki je žensko rešila. Kayijeva je bila popolnoma shujšana, zato so jo odpeljali v bolnišnico. Njeno zdravje se je medtem izboljšalo in v petek so jo premestili v psihiatrično ustanovo na nadaljnje zdravljenje, so za BBC povedali zdravniki. Oblasti so sporočile, da ženska trdi, da jo je mož " priklenil na verigo za drevo in pustil v gozdu, da bi umrla brez hrane in vode" . Policija zdaj išče moža na podlagi podatkov, ki jim jih je sporočila.

Pastir, ki jo je našel prejšnjo soboto, je povedal, da je svoje govedo odpeljal na pašo v gozd, ko je zaslišal "žensko, ki glasno kriči". "Zvok je prihajal iz gozda na pobočju gore. Ko sem šel tja, sem videl, da je bila ena od njenih nog privezana na drevo. Na glas je kričala. Poklical sem druge vaščane in lokalno policijo," je opisal. Policija je sporočila, da so pri njej našli kopijo njenega potnega lista, v katerem je pisalo, da je ameriška državljanka, mobilni telefon, tablični računalnik in nekaj denarja, zato so krajo izključili.

Policija jo je najprej odpeljala v bližnjo bolnišnico, nato pa v bolnišnico v sosednji zvezni državi Goa.

Dr. Šivanand Bandekar, dekan medicinske fakultete v Goi, je povedal, da je imela nekaj ran na nogi in da je videti, da trpi za duševnimi težavami. "Ne vemo, kako dolgo ni jedla, vendar so njeni vitalni znaki stabilni," je dejal.

Po navedbah policije je bila Kayijeva baletna plesalka in vaditeljica joge v Ameriki in se je pred približno 10 leti preselila v Indijo, da bi študirala jogo in meditacijo v Tamil Nadu. Tam je spoznala svojega moža, kot pravi policija, pa naj bi se z njim sprla. Nekatera poročila pravijo, da je dva dni ostala v hotelu v Goi in nato odpotovala v mesto Mumbai. Ni pa jasno, kdaj in kako je končala v gozdu, kjer so jo odkrili prejšnji teden.

Gospa Kayi, ki sprva ni mogla govoriti, je s policijo in zdravniki komunicirala preko zapiskov. Prek njih je obtožila moža, da jo je privezal na drevo, in trdila, da je bila 40 dni brez hrane in vode. "Jaz sem žrtev in sem preživela. On pa je pobegnil," je zapisala.

Policija pravi, da teh trditev ni mogla preveriti, da pa je malo verjetno, da bi nekdo tako dolgo preživel brez hrane ali vode. Njenega moža še niso izsledili.