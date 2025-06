V Indiji še helikopterska nesreča, umrlo vseh sedem potnikov

Po podatkih indijskih oblasti se je helikopter podjetja Aryan Aviation v nedeljo zjutraj okoli 5.20 po lokalnem času odpravil iz Kedarnatha proti Guptkashiju, a je kmalu po vzletu izginil z radarjev in izgubil stik z zračno kontrolo. Nekaj ur kasneje so reševalne ekipe na goratem območju med Trijuginarayanom in Gaurikundom našle razbitine in gost dim.

Po prvih podatkih oblasti se je nesreča lahko zgodila zaradi tehnične okvare ali slabih vremenskih razmer, saj je znano, da se vreme v tej visokogorski regiji pogosto nenadno spremeni. Preiskava še poteka, vključeni pa so tudi predstavniki Generalnega direktorata za civilno letalstvo (DGCA).

Helikopterske storitve so med priljubljenimi možnostmi za romarje, ki obiskujejo štiri svete kraje, med njimi tudi visokoležeči tempelj Kedarnath. Zaradi zahtevnega terena in vremenskih razmer pa je regija pogosto izpostavljena tovrstnim incidentom.

To je že peta helikopterska nesreča v regiji od začetka letošnje romarske sezone v maju. Pred nekaj tedni je bil en helikopter prisiljen k zasilnemu pristanku, pri čemer je bilo šest oseb poškodovanih, a nihče ni umrl. Oktobra 2022 pa je v skoraj identični nesreči v isti regiji umrlo prav tako sedem ljudi.

Glavni minister zvezne države Uttarakhand Pushkar Singh Dhami je izrazil globoko zaskrbljenost in obžalovanje:

"Prejeli smo zelo zaskrbljujoče novice o helikopterski nesreči. Vse reševalne službe, vključno s SDRF in lokalno upravo, so na terenu. Molimo za žrtve in njihove družine," je zapisal na družbenem omrežju X.

DGCA je že napovedal poostren nadzor nad helikopterskimi prevozi, vključno s suspendiranjem dveh ponudnikov, ki naj bi kršili varnostna pravila.