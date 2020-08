V Indiji se je porušila večnadstropna stavba, vsaj 14 ljudi je še ujetih

V torek so, približno 20 ur po nesreči, iz ruševin rešili štiriletnega otroka. Reševalne službe so za zdaj rešile 76 ljudi, vendar naj bi bilo še vedno vsaj 14 ljudi ujetih pod ruševinami, poroča Reuters. Državni in zvezni reševalci uporabljajo posebej izurjene pse, ki pomagajo kopati ostanke zgradbe, ki se nahaja v mestu Mahad v okrožju Raigad, približno 150 kilometrov južno od Mumbaja, saj verjamejo, da so ljudje pod ruševinami še vedno živi, poroča CNN.

Zgradba se je porušila okoli 18.30 v ponedeljek zvečer. Tretje, četrto in peto nadstropje so bili "popolnoma zrušeni", poročaAnupam Srivastava iz indijske nacionalne sile za odzivanje na nesreče (NDRF). Kljub temu uradniki upajo, da so "zračni žepi" na parkirišču in v prvem nadstropju ljudem omogočili preživetje. Med reševanjem so namreč stanovalci reševalcem povedali, da so se stebri na parkirišču "še vedno tresli", potem ko se je stavba že porušila, kar pomeni, da bi lahko zdržali porušenje.