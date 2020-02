V Indiji strmoglavil MiG-29, pilot izskočil v zadnjem trenutku

Iz indijske vojne mornarice so sporočili, da je v najmanjši indijski zvezni državi strmoglavil lovec MiG-29k. Kot so povedali, se je pilot z letalom udeleževal rutinskega treninga, ko je prišlo do težav v zraku. Pilot se je uspešno katapultiral in trenutno okreva.

"Danes okrog pol enajste ure je med rutinskim letom strmoglavilo letalo Mig-29k. Pilot se je pravočasno katapultiral in se trenutno nahaja v bolnišnici, kjer okreva brez večjih poškodb. Sledi preiskava dogodka," je sporočila indijska mornarica, rusko obrambno ministrstvo pa zaenkrat incidenta še ne komentira. Gre za že drugo nesrečo lovca MiG-29 v Goi, potem ko je eno od letal lani novembra strmoglavilo v bližini cerkve v Verni.