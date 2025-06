V Indiji strmoglavilo letalo z več kot 200 potniki na krovu

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Dva pubertetnika se zabavata pred stanovanjskim blokom, ko je mimo njiju prišla ženska, ki je bila na videz bolj podobna moškemu. Eden od pubertetnikov se je oglasil: "Poglej jo! Kakšna omara!" Ženska je pristopila k njemu in mu dala močno zaušnico, on pa je vprašal: "Kaj pa zdaj to pomeni?" "Vrata od omare so se odprla!" mu je odgovorila ženska.