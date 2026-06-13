V Indiji strmoglavilo vojaško transportno letalo

Letalo je "doživelo nesrečo med pristajanjem v Jorhatu", mestu v zvezni državi Assam, je sporočila indijska vojska. Podrobnosti o tem, koliko ljudi je bilo v času nesreče na krovu in ali so bili med njimi preživeli, niso pojasnili.

Portal Nexta na družbenem omrežju X sicer piše, da je po poročanju lokalnih medijev na krovu bilo med 42 in 50 ljudi. Letalo se je po padcu razletelo in zagorelo. Uradnih podatkov o žrtvah ali preživelih še ni, vzrok nesreče ostaja neznan.