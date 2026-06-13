V Indiji strmoglavilo vojaško transportno letalo

Letalo je "doživelo nesrečo med pristajanjem v Jorhatu", mestu v zvezni državi Assam, je sporočila indijska vojska. Podrobnosti o tem, koliko ljudi je bilo v času nesreče na krovu in ali so bili med njimi preživeli, niso pojasnili.
Portal Nexta na družbenem omrežju X sicer piše, da je po poročanju lokalnih medijev na krovu bilo med 42 in 50 ljudi. Letalo se je po padcu razletelo in zagorelo. Uradnih podatkov o žrtvah ali preživelih še ni, vzrok nesreče ostaja neznan.
Po navedbah neimenovanega predstavnika letalstva pa je kopilot nesrečo preživel.
Indijski medij NDTV je predvajal posnetke kraja nesreče, na katerih je videti gost črn dim in poškodovano letalo.
Indijsko letalstvo je izrazilo globoko sožalje družinam umrlih. Že pred tem je sporočilo, da je letalo ruske izdelave antonov An-32 opravljalo rutinski polet, ko je strmoglavilo med pristajanjem. Napovedalo je tudi ustanovitev preiskovalne komisije, ki bo raziskala vzrok nesreče.
Letalo An-32 je posebej zasnovano za dobro delovanje na visokih nadmorskih višinah in v ekstremnih podnebnih razmerah. Indijsko letalstvo uporablja okoli sto takšnih letal za vojaške prevoze in civilno pomoč v najbolj odročnih gorskih območjih države.
Zadnja večja nesreča tega letala v Indiji se je zgodila leta 2019 v zvezni državi Arunacal Pradeš, blizu meje s Kitajsko, ko je umrlo 13 ljudi.
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