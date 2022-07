V Indiji trideset učencev cepljenih proti covidu z isto brizgalko in iglo

Indijsko ministrstvo predpisuje protokol, po katerem se lahko injekcijska brizgalka in igla uporabi samo enkrat, vendar je bilo v preteklosti že več primerov, ko so v bolnišnicah zaradi pomanjkanja opreme ponovno uporabili isto brizgalko in iglo. Ponovna uporaba igle lahko paciente spravi v nevarnost, da se okužijo s HIV-om. Do zdaj je Indija uporabila več kot 2,03 milijarde cepiv proti Covidu-19.

Starši, ki so spremljali svoje otroke, so opazili nepravilnost in jo prijavili šolskim oblastem. Jitendra Rai, ki je cepil otroke, je izginil, ko so državni uradniki prišli na šolo, njegov telefon pa je bil izklopljen, poroča BBC.

Medijem je Rai naknadno povedal, da so mu dodelili le eno brizgalko in iglo ter da je le izpolnjeval ukaze. Državni oddelek za zdravje je zoper njega prijavil primer malomarnosti. Medtem se je začela tudi preiskava proti uradniku, ki je bil odgovoren za pošiljanje opreme za cepljenje.

Predstavnik opozicijske kongresne stranke je zahteval, da mora državni minister za zdravje zaradi tega incidenta odstopiti.

V Indiji 98 odstotkov prejelo vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19

Po podatkih indijskega ministrstva za zdravje je 98 odstotkov odraslih prejelo vsaj en odmerek cepiva proti covidu, 90 odstotkov pa je bilo cepljenih v celoti.

V sredo je država v zadnjih 24 urah poročala o 18.313 dnevnih primerih in 57 smrtnih primerih, povezanih s covidom.