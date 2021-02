V Indiji več žrtev poplav, potem ko se je odlomil del ledenika

Incident se je zgodil blizu območja Joshimath v indijski zvezni državi Uttarakhand, pri čemer je bil poškodovan jez, narasle vode pa so odnesle mostove in ceste, so sporočile pristojne oblasti za naravne nesreče.

Predstavnik oblasti zvezne države Uttarakhand Om Prakash je za televizijo CNN-News18 povedal, da so našli trupli dveh delavcev na jezu, pogrešajo pa kar 150 delavcev. Za agencijo Reuters je povedal, da števila žrtev še niso uradni potrdili, da pa se bojijo, da je umrlo med sto in 150 delavcev. V več okrožjih na severu Indije so objavili opozorila pred poplavami.

Notranji minister zvezne državeAmit Shah je povedal, da poplavljata reki Rishiganga in Alakananda.

Na posnetkih lokalnega prebivalstva je videti, kako so narasle vode prebile jez ter odnesle vse, kar je bilo na njihovi poti.