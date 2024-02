V Indiji vlak brez strojevodje prevozil več kot 70 kilometrov

Železnice sicer zagotavljajo, da se je vlak ustavil sam in da v incidentu ni bil nihče poškodovan. Za tiskovno agencijo so uradniki potrdili, da je vlak brez strojevodje vozil med 7.25 in 9.00 po lokalnem času, ustavili pa so ga z lesenimi bloki, ki so jih postavili na tire, poroča BBC. Pred tem so zaprli vse železniške prehode na trasi.

Vlak s 53 vagoni je sicer prevažal kamenje. Incident naj bi se zgodil, ker sta strojevodja in njegov pomočnik izstopila iz vlaka, ki se je nato začel premikati po pobočju. S hitrostjo skoraj 100 kilometrov na uro je drvel mimo petih postaj.

Točen vzrok nesreče bo znan po končani preiskavi.