V Indiji zagorela bolnišnica, umrlo več novorojenčkov

V javni bolnišnici v okraju Bhandara na zahodu Indije je bilo v enoti za bolne novorojenčke 17 otrok, starih od nekaj dni do treh mesecev. Sedem otrok so medicinske sestre in ostali uslužbenci uspeli rešiti, sedem jih je umrlo zaradi zastrupitve s plinom, trije pa so umrli zaradi opeklin, je dejal tamkajšnji minister za zdravje Rajesh Tope.

Požar naj bi povzročil kratek stik v enem od inkubatorjev. Dežurne medicinske sestre so opazile, da je zagorelo in sprožile alarm. Gasilcem je sicer uspelo preprečiti, da bi se požar razširil še v druge dele bolnišnice, poročaCNN.

"Preiskave potekajo," je dejal Tope in dodal, da bodo vsaki od prizadetih družin izplačali odškodnino v višini pol milijona rupij, kar je približno 5500 evrov. Država bo krila tudi stroške pogreba in strokovnega svetovanja."Kdor je odgovoren za ta dogodek, mu ne bo prizaneseno," je dejal Tope."Zagotoviti je treba, da se takšne vrste incidentov ne bodo več dogajale," je dodal.

"Strašna tragedija v Bhandari v Maharaštri, kjer smo izgubili dragocena mlada življenja," je svoje sožalje na Twitterju izrazil tudi premierNarendra Modi. Vodja opozicijeRahul Gandhi je smrt označil za "izjemno tragično".