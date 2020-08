V Indiji zaradi domnevne zastrupitve z alkoholom umrlo 67 ljudi

Žrtve, večinoma revnejši delavci in kmetje iz treh okrožij v Pandžabu, so zboleli v sredo, potem ko so pili alkohol. Že v sredo so poročali o prvih smrtih.

Do petka zvečer je umrlo 21 ljudi, v zadnjih 24 urah pa še 46. Skupno so doslej našteli 67 žrtev, med njimi 47 v okrožju Tarn Taran. O skupno 20 smrtih pa so poročali iz okrožij Amritsar in Batala.

Po besedah predstavnika lokalnih oblasti zdravniki ocenjujejo, da so vsi umrli zaradi zastrupitve z alkoholom. A še vedno čakajo na rezultate obdukcij, ki bodo potrdili točen vzrok smrti.

Oblasti so v zvezi z zastrupitvami že uvedle preiskavo. Policija je aretirala več deset ljudi, domnevno vpletenih v nezakonito trgovino z alkoholom, med njimi proizvajalce.