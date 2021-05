V Indiji zaradi prihajajočega neurja evakuirali dva milijona ljudi

New Delhi, 25.05.2021, 17:26 | Posodobljeno pred 5 urami

Na vzhodu Indije se pripravljajo na novo neurje, zaradi česar so evakuirali skoraj dva milijona ljudi. Ciklon Yaas z vetrovi do 165 kilometrov na uro bo zvezni državi Zahodna Bengalija in Odiša dosegel predvidoma v sredo opoldne. V Odiši je bilo poleg obstoječih 890 stalnih zavetišč ustanovljenih še 6600 začasnih centrov za evakuacijo, ki omogočajo ohranjanje ustrezne medsebojne razdalje.