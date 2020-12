V Indiji zaradi skrivnostne bolezni v bolnišnicah več sto ljudi

Sum, da gre za koronavirus, so že ovrgli.

Povedal je še, da so od 340 bolnikov, kolikor so jih od sobote sprejeli v bolnišnice, 168 ljudi že odpustili v domačo oskrbo.

Zdravstvene oblasti vzroka bolezni še niso ugotovile, a krvni testi kažejo, da ne gre za virusno okužbo. "Vsi bolniki so bili negativni na testu za novi koronavirus. Po testiranjih smo izključili tudi možnost zastrupitve z zrakom, vodo ali hrano, vzrok skušamo ugotoviti z nadaljnjimi testiranji," je še dejal Rao.

Po poročanju lokalnih medijev je bolezen zahtevala že prvo smrtno žrtev, in sicer naj bi umrl 45-letni moški. Tiskovni predstavnik Rao je te navedbe zavrnil in dejal, da je v tem primeru šlo za smrt zaradi srčnega napada.

Za preučevanje bolezni in zdravljenje obolelih so v mesto Eluru napotili posebne skupine zdravnikov, poteka pa tudi poizvedovanje od hiše do hiše, s katerim naj bi identificirali vse obolele.

Opozicijska stranka Telugu Desam trdi, da so ljudje zboleli zaradi onesnažene vode, tamkajšnje oblasti pa obtožuje malomarnosti. Zahteva preiskavo in poziva oblasti, naj razglasijo zdravstvene izredne razmere.