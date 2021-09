V Indiji zasegli skoraj tri tone heroina, vpleteni tudi afganistanski državljani

Pošiljka je v pristanišče Mundra v Gujaratu prispela iz Afganistana, kjer so trdili, da je v pošiljki smukec – drobnozrnat mineral. Na preiskovalnem uradu so pojasnili, da so prejeli informacijo, zaradi katere so posumili, da pošiljka, ki je prispela iz pristanišča Bandar Abbas v Iranu, vsebuje narkotike, poroča BBC .

"Ko so naši policisti zadržali pošiljko in jo pregledali, so v zabojnikih našli sumljive narkotike in potrdili prisotnost heroina," so pojasnili na preiskovalnem uradu. Dodali so še, da preiskave potekajo po več mestih v Indiji, med drugim tudi v glavnem mestu New Delhi, Ahmedabadu in Čenaju.

"Dosedanje preiskave so pokazale tudi vpletenost afganistanskih državljanov, ki jih prav tako preiskujemo," so še dodali.

Po podatkih Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) je Afganistan največji proizvajalec opija na svetu. Tam proizveden opij predstavlja več kot 80 odstotkov svetovne ponudbe.

Rastline opijevega maka rafinirajo, s tem pa ustvarijo osnovo za več različnih visoko zasvajajočih drog, med drugim tudi heroin.