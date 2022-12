V indijskem hotelu sumljiva smrt 'ruskega tajkuna s klobasami'

Iz Indije poročajo o še dveh sumljivih smrtih ruskih oligarhov, ki sta v preteklih desetih mesecih izrazila nestrinjanje z rusko invazijo na Ukrajino. Pavla Antonova oziroma t. i. ruskega tajkuna s klobasami so našli mrtvega v enem izmed hotelov v Indiji, kjer naj bi padel skozi okno. Le dva dni pred tem je v istem hotelu v skrivnostnih okoliščinah umrl njegov kolega Vladimir Budanov.

icon-expand Poleti se je na njegovem WhatsApp profilu pojavilo sporočilo, ki je kritiziralo ruske napade na ukrajinsko civilno prebivalstvo. Kasneje je sicer Antonov avtorstvo zanikal, rekoč, da mu je nekdo vdrl v uporabniški račun. FOTO: Profimedia

Pavel Antonov je bil znan ruski politik in podjetnik, aktiven predvsem v ruski regiji Vladimir. Zaradi ustanovitve podjetja za predelavo mesa Vladimir Standard je znan tudi pod vzdevkom 'ruski tajkun s klobasami'. Antonovovo premoženje je ameriška revija Forbes leta 2019 ocenila na približno 140 milijonov dolarjev (135 milijonov evrov). Sodeloval je tudi v lokalni politiki območja Vladimir, kjer je vodil odbor za agrarno politiko in ekologijo. A letos poleti se je zapletlo. Na njegovem WhatsApp računu se je namreč pojavilo sporočilo, ki je kritiziralo enega izmed ruskih napadov na ukrajinsko civilno prebivalstvo. Antonov je sicer avtorstvo zanikal ter poudarjal, da mu je nekdo vdrl v račun. Sporočilo je nato izbrisal in objavil novega, v katerem je zapisal, da "je državni patriot in podpornik predsednika." Padel skozi okno v tretjem nadstropju Kot navajajo ruski mediji, naj bi 56-letni Antonov umrl zaradi poškodb, ki so nastale zaradi padca skozi okno hotela, kjer je preživljal svoje počitnikovanje v Indiji. Tja naj bi pred nekaj dnevi prispel s štirimi drugimi ruskimi milijonarji, ki so se tam zadrževali zaradi rojstnodnevne zabave kolega Vladimirja Budanova, ki so ga v hotelu mrtvega našli le dva dni pred Antonovom.

icon-expand Poleti se je na njegovem WhatsApp profilu pojavilo sporočilo, ki je kritiziralo ruske napade na ukrajinsko civilno prebivalstvo. Kasneje je sicer Antonov avtorstvo zanikal, rekoč, da mu je nekdo vdrl v uporabniški račun. FOTO: Profimedia

Indijske oblasti so dejale, da je Budanov umrl zaradi srčnega zastoja, Antonov pa da je, "depresiven zaradi prijateljeve smrti", podlegel žalosti. Ruski konzul v Indiji Aleksej Idamkin pa je le dodal, da policija pri nobeni izmed smrti ni ocenila, da bi bili lahko posledici kriminalnih dejanj. Seznam oligarhov, ki so umrli v sumljivih okoliščinah, vse daljši Od začetka ruske agresije na Ukrajino je sicer že več ruskih milijarderjev izgubilo življenje v sumljivih okoliščinah. Le dan po začetku ruske invazije na Ukrajino so v domači garaži našli obešenega 61-letnega Aleksandra Tjulakova, visokega finančnega uradnika pri Gazpromu. Mesec za tem je ruski medij Kommersant poročal o smrti 41-letnega milijarderja Vasilija Melnikova ter njegove družine. Umrli naj bi zaradi vbodov. 18. in 19. aprila je v Rusiji in Španiji enaka usoda doletela tudi nekdanjega podpredsednika Gazprombanka Vladislava Avajeva ter nekdanjega podpredsednika plinske družbe Novatek, Sergeja Protosenjo. Zraven obeh so našli tudi trupla njunih družin, uradno naj bi šlo za umor in samomor. 8. maja je umrl tudi 43-letni Aleksander Subbotin, nekdanji direktor ruske naftne družbe Lukoil. Ruski milijarder naj bi podlegel zastrupitvi s strupom krastače, ki naj bi mu ga za lajšanje mačka dal šaman. V začetku julija je v sumljivih okoliščinah preminil tudi izvršni direktor in ustanovitelj podjetja Astra-Shipping Jurij Voronov.