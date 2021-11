V indijski prestolnici zaradi onesnaženega zraka zaprte šole in elektrarne

Oblasti so v indijski prestolnici naročile, da morajo zaradi onesnaženja zraka šolarji ostati doma. Zaprte so vse šole, do drugega tedna so ustavili tudi vsa gradbena dela v mestu, izjema so le nujna dela. Le pet od 11 elektrarn na premog lahko obratuje. Strupena meglica se po mestu sicer razlega že od festivala Diwali, kjer so uporabljali veliko količino pirotehnike.

Ravni delcev PM2.5 so v indijski prestolnici krepko presegle smernice WHO. V več delih mesta so zabeležili številko 400, kar sodi v kategorijo hudega onesnaženja. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right K zaskrbljujočemu stanju, zaradi katerega so zaprte šole, je prispevalo več dejavnikov. Onesnaženje zaradi prometa in industrije ter neugodni vremenski vzorci so krivci, da je indijska prestolnica najbolj onesnaženo glavno mesto na svetu. Zrak postane zaradi kurjenja še posebej strupen v zimskih mesecih. Onesnaženje pa je poslabšal tudi ogromen festival Diwali, na katerem so uporabljali mnogo pirotehnike, kar je kakovost zraka le poslabšalo. Letos pa je onesnaženost zraka tako problematična, da je indijsko vrhovno sodišče izdalo strogo opozorilo, ki je lokalnim oblastem naložilo, naj sprejmejo "neposredne in nujne" ukrepe za reševanje problema. icon-expand Onesnaženje v New Delhiju. FOTO: AP Svetovna zdravstvena organizacija letos zaostrila smernice Svetovna zdravstvena organizacija je sicer letos objavila posodobljene smernice in priporočila o kakovosti zraka. Strožje smernice sporočajo, da imajo onesnaževala v zraku škodljiv vpliv na zdravje že pri nižjih koncentracijah, kot so predpisane v trenutni zakonodaji. Da onesnaženost zraka v večini evropskih držav ostaja pereča težava, pa je s svežimi podatki letos opozorila Evropska agencija za okolje. Od zadnje globalne posodobitve smernic in priporočil Svetovne zdravstvene organizacije leta 2005 je bilo mogoče zaznati porast znanstvenih dokazov, ki kažejo na povezanost med onesnaženostjo zraka in številnimi negativnimi zdravstvenimi izidi. Posledično je Svetovna zdravstvena organizacija po sistematičnem pregledu zbranih dokazov pričakovano prilagodila skoraj vse ravni ključnih onesnaževal zunanjega zraka. Znižala je ravni za delce PM10 in PM2,5, NO2, SO2 in CO ter opozorila, da je preseganje na novo določenih koncentracij povezano z velikim tveganjem za zdravje. Hkrati pa bi lahko spoštovanje novih smernic rešilo na milijone življenj.