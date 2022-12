V Indoneziji podprli zakon, ki prepoveduje spolne odnose izven zakona

Indonezijski parlament je potrdil spremembe zakonika, ki med drugim prepoveduje spolne odnose zunaj zakonske zveze. Aktivisti za človekove pravice poudarjajo, da spremenjeni kazenski zakonik pomeni premik k fundamentalizmu in velik korak stran od verske strpnosti, ki je v državi vladala dolgo časa. Spolni odnosi zunaj zakonske zveze bodo tako kaznovani z do letom dni zapora.

Indonezijski parlament je potrdil zakonodajo, ki prepoveduje spolne odnose pred poroko, hkrati pa je uvedel številne obsežne spremembe kazenskega zakonika, piše Guardian. Potezo so kritiki ocenili kot nazadovanje svoboščin države. Kontroverzni novi kazenski zakonik je prejel večino glasov za. Skupine za človekove pravice so protestirale proti spremembam in obsodile zatiranje državljanskih svoboščin in premik k verskemu fundamentalizmu. Med najbolj spornimi členi v novo sprejetem zakoniku so kriminalizacija predzakonskih in zunajzakonskih spolnih odnosov ter zunajzakonske skupnosti.

icon-expand Spolni odnos FOTO: Shutterstock

Poslanci so nov zakon sprejeli kljub številnim opozorilom, da bi lahko to zelo škodovalo podobi Indonezije kot turistične destinacije. Novih pravil se boji tudi skupnost LGBTQ v državi, saj istospolne poroke tam niso dovoljene. Tiskovni predstavnik ministrstva za pravo in človekove pravice Albert Aries je pred glasovanjem zagovarjal nove amandmaje in trdil, da bo zakon zaščitil pristojne institucije.