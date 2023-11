V Indoneziji se je skotil kritično ogroženi sumatranski nosorog

Samica nosoroga po imenu Delilah je konec tedna v narodnem parku Way Kambas na indonezijskem otoku Sumatra skotila samca, ki je tehtal 25 kilogramov, imena pa mu še niso podelili.

To je peti mladič te vrste nosoroga, ki se je skotil v zadnjih letih v okviru programa vzreje v poldivjini v tem parku, je povedala indonezijska ministrica za okolje in gozdarstvo Siti Nurbaya Bakar. "Gre za drugo skotitev mladiča sumatranskega nosoroga v letošnjem letu. To še dodatno krepi zavezanost vlade za ohranjanje nosorogov v Indoneziji," je dejala.

Mednarodna zveza za varstvo narave (IUCN) uvršča sumatranskega nosoroga, ki je najmanjši med vsemi vrstami nosorogov, med kritično ogrožene. Po njihovih ocenah jev divjini Sumatre in Bornea le še okoli 30 odraslih primerkov te vrste, njihovo število pa pada.

Življenjski prostor sumatranskega samoroga je bil v preteklosti veliko širši, piše Svetovni sklad za naravo (WWF). Ne le na otokih Indonezije, kjer ga najdemo danes, živel je tudi na celotnem Indokitajskem polotoku, verjetno do Vietnama in Kitajske, pa vse do vznožja Himalaje v Butanu in vzhodni Indiji.

Na rob izumrtja ga je pripeljalo več groženj, med drugim lov zaradi nezakonitega trgovanja z rogovi in podnebne spremembe. Indonezija si poleg tega prizadeva rešiti še eno kritično ogroženo vrsto, javanskega nosoroga, po ocenah IUCN v divjini živi zgolj 18 odraslih živali te vrste.