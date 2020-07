V Iowi usmrtili petkratnega morilca, umoril je tudi dva otroka

Usmrtitev so spremljali tudi protesti nasprotnikov smrtne kazni.

Ta teden so v ZDA izvedli še dve drugi usmrtitvi na zvezni ravni. Prvi obsojenec v ZDA, ki so ga v torek usmrtili po letu 2003, je bil nekdanji zagovornik nadvlade belcev Daniel Lewis Lee, ki je bil obsojen na smrt zaradi umora neke družine med ropom, s katerim naj bi financirali Arijsko ljudsko republiko. V četrtek pa so usmrtili Wesleyja Iro Purkeyja, ki je bil obsojen umora 16-letnice.

Četrta usmrtitev je načrtovana za konec avgusta, ko naj bi usmrtiliKeitha Dwaynea Nelsona zaradi posilstva in umora 10-letnice.

Vrhovno sodišče ZDA je v začetku tedna odprlo pot za prve zvezne usmrtitve po 17 letih. Sodišče je namreč razveljavilo predhodno odločitev nižjega sodišča o preložitvi štirih usmrtitev.

Sodnica okrožnega sodišča Tanya Chutkan je prvotno sprejela odločitev o preložitvi usmrtitev, da bi tako dovolila pravno izpodbijanje smrtonosnih injekcij, ki jih v ZDA uporabljajo pri usmrtitvah. Sodnica je tudi razsodila, da uporaba samo enega sredstva, pentobarbitala, pri usmrtitvah lahko povzroči izjemno bolečino in nepotrebno trpljenje, kar bi lahko imeli za kršitev ustavne prepovedi krutega kaznovanja.