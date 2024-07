V Iowi začela veljati skoraj popolna prepoved splava

Prej je bil v zvezni državi na ameriškem srednjem zahodu splav dovoljen do 20. tedna nosečnosti. Po novem je dovoljen le do šestega tedna nosečnosti. Izjema velja za primere posilstva ali incesta. Umetna prekinitev nosečnosti ostaja dovoljena tudi takrat, ko bi bilo v primeru nadaljevanja nosečnosti ogroženo zdravje in življenje nosečnice ali kadar ima plod tako velike nepravilnosti, da bi se otrok rodil mrtev.

V državah s podobnimi prepovedmi so se tovrstne izjeme pogosto izkazale za neučinkovite, saj bolnišnice in zdravniki ne želijo tvegati pregona, zato so ženske prisiljene poiskati pomoč zunaj države.