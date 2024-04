V Iraku do 15 let zapora za homoseksualne odnose

Namen zakona je "zaščita iraške družbe pred moralno izprijenostjo in pozivi k homoseksualnosti, ki so preplavili svet", piše v zakonu v večinsko muslimanskem Iraku, kjer so homoseksualci in transspolne osebe že sedaj tarče napadov in diskriminacije.

Zakon so podprle predvsem konservativne šiitske muslimanske stranke, ki tvorijo največjo koalicijo v parlamentu.

"Zakon o boju proti prostituciji in homoseksualnosti" prepoveduje istospolne odnose ob zagroženi najmanj 10-letni do 15-letni zaporni kazni. Najmanj sedem let zapora pa grozi tistim, ki spodbujajo homoseksualnost ali prostitucijo.