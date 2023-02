V Iraku oče 'iz časti' umoril 22-letno youtuberko

Ali je sicer živela v Turčiji, kjer je po potovanju z družino leta 2017 ostala zaradi že omenjenega spora. Tudi s to odločitvijo naj bi bil oče nezadovoljen. Konec januarja je rodno državo in družino obiskala, ker naj bi "skupaj dokončno rešili spor".

Kot poročajo tuj mediji, je 22- letna Tibo al-Ali umrla 31. januarja v rokah svojega očeta. Kot je ta priznal, je usmrtitev svoje hčerke izvedel iz časti, so izjavo povzeli na iraškem notranjem ministrstvu. Družina je bila s hčerko sprta, med stranema pa je poskušala posredovati tudi policija, poroča BBC .

Dan po njenem obisku pa je nato policija ugotovila, da je bila Tibo umorjena. "Naslednji dan po obisku smo bili pretreseni in presenečeni nad novico o njenem umoru s strani očeta, ki je krivdo priznal," so zapisali na policiji. Več podrobnosti o sporu med Tibo in družino niso navedli, prav tako ni znan natančnejši razlog umora.

Domnevno naj bi bil plod nesoglasij tudi njen kanal na družbenem omrežju youtube, kjer je Tibo objavljala videoposnetke vsakdanjega življenja s svojim zaročencem. Spor naj bi po navedbah neimenovanega vira trajal več let.

Aktivistka za človekove pravice Hanaa Edwar je dejala, da naj bi youtuberka svojo družino zapustila zaradi spolnih zlorab s strani njenega brata, poroča Guardian.

Civilna družba organizira protest

Njena smrt 'iz časti' je sprožila razburjenje med Iračani na družbenih omrežjih, ki naj bi nedeljo organizirali protest v glavnem mestu Bagdad. "Ženske v naši družbi so zaradi manka vladnih ukrepov talci zaostalih običajev, ki so glede na 'kazniva dejanja' nesorazmerni," je na twitterju napisal iraški politični veteran Ala Talabani.

Umor so obsodili tudi na Amnesty International, kjer so smrt Tibe označili za "grozljivo", ob tem pa kritično komentirali tudi iraški kazenski zakonik, ki je do t. i. zločinov iz časti dokaj prizanesljiv.