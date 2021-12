V Iraku se tudi uradno končuje bojna misija ZDA

V prihodnje bo v Iraku aktivna le še po ena skupina vojaških svetovalcev in inštruktorjev, ki bodo podpirali iraške sile.

ZDA so operacijo v Iraku začele, ko je IS leta 2014 zavzel več območij na severu in zahodu države. Ob mednarodni podpori je iraškim silam uspelo pregnati skrajneže. Decembra 2017 pa je takratni iraški premier Hajdar al Abadi tudi razglasil zmago nad IS.

Washington je poleti napovedal, da bodo do konca leta umaknili vse sile. V Iraku je bilo namreč nameščenih še okoli 2500 ameriških vojakov.

Opazovalci sicer domnevajo, da se število vojakov ne bo bistveno spremenilo, le spremenili bodo funkcijo in bodo v prihodnje aktivni kot inštruktorji in svetovalci.