V iranskem maščevanju 34 ameriških vojakov utrpelo možganske poškodbe

Čeprav so po napadu ZDA sporočile, da je v napadu nastala zgolj materialna škoda, se je na koncu izkazalo, da je bilo ranjenih tudi več ameriških vojakov . 11 so jih zaradi zdravljenja tudi umaknili iz Iraka. Ameriški predsednik Donald Trump je poškodbe vseskozi označeval za lažje narave – med drugim je zatrdil, da imajo ranjeni vojaki glavobole, ob tem pa vztrajal, da v primerjavi z drugimi poškodbami, ki se zgodijo v vojni, te niso resne.

Zdaj so iz Pentagona sporočili, da so 34 vojakom diagnosticirali možganske poškodbe. Osem vojakov so pred tem že umaknili iz Iraka v Nemčijo za nadaljnje zdravljenje, kar so v Pentagonu potrdili na tiskovni konferenci v petek. Devet jih še vedno zdravijo, eden od njih pa se je iz Kuvajta vrnil v Irak po tem, ko je nekaj časa preživel na opazovanju.

Čeprav je iraški parlament na začetku januarja izglasoval resolucijo, ki poziva, da vse tuje vojaške sile zapustijo državo, je ameriška vojska vztrajala, da ostanejo na njihovih tleh. Pomočnik ameriškega obrambnega ministra Jonathan Rath Hoffman je takrat celo poudarjal, da njihova prisotnost v Iraku zagotavlja varnost in napredek države. Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je prav tako poudarjal, da ZDA ne bodo odšle iz Iraka, je pa omenil možnost, da bodo zmanjšali število vojaških sil v državi, kar nekateri analitiki ocenjujejo za poskus ohranitve dostojanstva.